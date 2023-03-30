Залужный призвал Запад передать Украине истребители F-16

Главное: Украинским защитникам нужны западные самолеты-истребители F-16, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Детали: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к западным союзникам с призывом предоставить украинским военным истребители F-16. Соответствующий призыв опубликован на его странице в Facebook в четверг, 30 марта.

«Украине нужны F-16», — заявил Залужный.

На странице главнокомандующего размещен видеоролик с пилотами ВС ВСУ, которые рассказывают, как для них началась полномасштабная война и как приходится воевать на устаревшей технике советского образца. Военные аргументируют необходимость западных истребителей на вооружении Сил обороны.

В тему: Министр обороны Алексей Резников сообщил, что контрнаступление ВСУ начнется без западных боевых самолетов.