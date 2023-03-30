В России взорвался газопровод

Главное: Взрыв произошел на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области. Сообщается, что столб огня виден за десятки километров.

Детали: Сегодня, 29 марта, в Свердловской области России произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщает российский ТГ-канал Mash.

«Взрыв на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области. На видео — огромный столб огня, который виден за десятки километров, и своеобразная реакция очевидцев», — пишет ТГ-канал.

В тему: Жители Севастополя сообщают о громких взрывах.