Украинцам рассказали, какие документы нужно брать в военкомат в случае получения повестки

Главное: Военнообязанным рассказали, что нужно с собой брать в военкомат в случае получения повестки. Она может прийти в любой момент.

Детали: В Украине общая мобилизация граждан продолжается уже более года — в связи с полномасштабным вторжением России в нашу страну. Какие документы нужно взять с собой для посещения военкомата после получения повестки, рассказали в Facebook Львовского областного ТЦК и СП.

Военнообязанным стоит помнить о том, что вручение повестки не означает автоматического отправления сразу на фронт. Часто повестка приходит для того, чтобы уточнить данные гражданина Украины. Например, данные о месте проживания, о работе.

Повестка выписывается для того, чтобы военнообязанный посетил военкомат, а также — посетил медицинскую комиссию.

Если военнообязанному вручили повестку сотрудники территориального центра комплектации, то на ней указана дата и время посещения ТЦК. С собой нужно взять:

— Паспорт;

— Идентификационный код;

— Военно-учетный билет;

— Медицинские документы;

— Удостоверение водителя;

— Документы об образовании;

— Документ о составе семьи;

— Документы о наличии детей;

— Документы об уходе за людьми с инвалидностью.

С набором этих документов нужно явится в районный центр комплектования и обратиться к дежурному. Тот отправит в соответствии со званием в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.

Стоит отметить, что рядовые, сержанты и старшины — направляются в один кабинет, а офицеров принимают в другом.

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