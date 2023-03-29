На Запорожскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ

Главное: Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС. Рафаэль Гросси выступит гарантом ротации членов постоянной миссии, которые находятся на атомной станции с сентября прошлого года.

Детали: Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на временно оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС в городе Энергодар. Об этом сообщает Энергоатом в среду, 29 марта.

Указано, что это второй визит Гросси на ЗАЭС с начала ее оккупации. Он планирует провести ревизию на станции и пообщаться с атомщиками. Также глава МАГАТЭ выступит гарантом ротации членов постоянной миссии, которые находятся на станции с сентября прошлого года.

Российские СМИ также подтверждает приезд Гросси.

В тему: МАГАТЭ требует создать защитную зону вокруг ЗАЭС.