Появилось видео с немецкими БМП Marder, прибывшими в Украину

Главное: Министр обороны Алексей Резников показал немецкие БМП Marder, прибывшие в Украину. Глава ведомства уже прокатился на одном из них.

Детали: В Министерстве обороны показали немецкие боевые машины пехоты Marder, прибывшие в Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Как отметил глава Минобороны, он лично испытал Marder и отметил, что это — отличный пример немецкого качества.

«С нетерпением ждем скорого приручения Леопардов. Мне нравится, как они ревут! Был бы счастлив, если бы посол Германии в Украине Анка Фельдгузен смогла бы ко мне присоединиться. Спасибо канцлеру Олафу Шольцу, министру обороны Борису Писториусу и народу Германии!», — написал Резников.

Как писало издание Der Spiegel, Берлин передал Киеву 40 боевых машин пехоты Marder, полностью выполнив план по передаче этой техники.

В тему: Британские танки уже в Украине. Резников лично их опробовал.