На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей

Главное: На АЭС в США произошла утечка воды тритием. Это скрыли от людей.

Детали: Скандал разгорается в США. Как сообщают местные СМИ, на АЭС Монтиселло в штате Миннесота произошла утечка воды с тритием – радиоактивным изотопом водорода. Это произошло еще в прошлом ноябре, однако новость о ЧП скрыли от местных жителей.

Информируется, что энергетическая компания Xcel Energy уже локализовала «прорыв».

Там уверяют, что инцидент не представлял опасности для окружающей среды.

Сообщается, что компания сразу сообщила о ЧП Комиссии по ядерному регулированию и властям штата, но вот от людей информацию решили утаить.

Стоит отметить. что из водовода на объекте вытекло более полутора миллионов литров воды, загрязненной тритием.

В Xcel Energy отчитались об утилизации около четверти вытекшего трития. Процесс очистки продолжатся.

Власти Миннесоты заверили жителей штата, что утечка не достигла реки Миссисипи и не загрязнила источники питьевой воды.

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