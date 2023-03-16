Опубликовано видео инцидента с американским дроном над Черным морем

Главное: Американские военные показали, как российский Су-27 сбрасывает топливо на беспилотник MQ-9 Reaper.

Детали: Европейское командование США (EUCOM) 16 марта опубликовало рассекреченное видео инцидента с российским Су-27 и американским БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем.

Ролик был снят камерой дрона.

«14 марта 2023 года два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного аппарата разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США, находившегося в международном воздушном пространстве над Черным морем», — отметили в EUCOM.

На видео видно, как Су-27 сбрасывает топливо на беспилотник после чего изображение прерывается.

В тему: Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем.

В Кремле отреагировали на инцидент с американским беспилотником.