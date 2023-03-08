В английском футболе разгорается пикантный скандал

Главное: Скандал вспыхнул в английском футболе. Защитник сборной Англии Кайл Уокер напился и буйно вел себя в пабе.
Детали: В английском футболе разгорается весьма пикантный скандал. Как пишет издание The Sun, в минувшее воскресенье 32-летний защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер напился и начал неприлично вести себя в одном из местных пабов.
Он, в частности, приставал к девушкам и даже зачем-то снимал штаны, демонстрируя собравшимся свой половой орган.
Все это попало на видео, которое и слили журналисты.
Инцидентом уже заинтересовалась полиция. За обнажение в общественном месте футболист может получить до двух лет лишения свободы.
В тему: Звезду французского ПСЖ обвиняют в изнасиловании.