Появилось видео яхты основателя Amazon за полмиллиарда долларов

Главное: Появилось видео яхты Джеффа Безоса. Она стоит 500 миллионов долларов.

Детали: В сети появилось видео новой яхты Koru (с языка маори – новые начинания) основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 117 миллиардов долларов. Как пишет издание Daily Mail, корабль, который стоит 500 миллионов долларов, вышел в свое первое плавание и должен прибыть к толстосуму через два месяца.

Судно создала нидерландская верфь Oceanco – работа заняла пять лет.

Длина яхты составляет 127 метров. Тройные мачты имеют высоту 70 метров, благодаря которым она приводится в движение за счет кинетической энергии парусов. Эксперты говорят, что это экологичная технология, а парусами может управлять один человек, а не целая команда.

Примечательно, что сперва корабль не смог под 95-летним мостом Конингсхавен, а Джефф Безос обратился к властям Роттердама с просьбой демонтировать мост, а затем пообещал оплатить его восстановление, однако ему отказали. После этого миллиардер скорректировал паруса на яхте, чтобы она могла поместиться под мостом, а Oceanco отбуксировала яхту на другую верфь, где были добавлены ее мачты.

Добавим, что яхта окрашена в черный цвет с белой надстройкой. Алюминиево-стальная шхуна имеет три палубы, одну с бассейном.

В тему: Опубликован список ТОП-20 самых богатых людей мира.