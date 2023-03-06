Опубликовано видео, как президент Парагвая… прыгнул с парашютом

Главное: Президент Парагвая прыгнул с парашютом. В честь столетия ВВС.

Детали: Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес прыгнул с парашютом. 51-летний политик сделал это в честь столетия военно-воздушных сил страны.

Отметим, что, приземлившись после прыжка, он поздравил ВВС с праздником.

Кроме него прыжок осуществил глава МВД страны Федерико Гонсалес.

В администрации главы государства поведали: «Марио Абдо Бенитес решил подняться на самолете, чтобы подвергнуть испытанию то, чему он учился во время военной службы тридцать лет назад».

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