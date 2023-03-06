В Одессе на сломавшемся аттракционе люди застряли на большой высоте

Главное: В одесском парке развлечений неожиданно вышел из строя популярный аттракцион «Башня свободного падения». На большой высоте застряли люди.

Детали: В Одессе, в парке им. Шевченко, его посетители застряли на одном из аттракционов. Люди оказались достаточно высоко, и освободиться самостоятельно не могли. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщают местные Telegram-каналы.

На снятых кадрах видно, что на большой высоте аттракциона сидят люди. Как сообщают местные жители, люди застряли на аттракционе Power Tower (Башня свободного падения), высота которого составляет 60 метров.

Очевидцы происшествия не сообщают, как закончился инцидент и удалось ли снять с высоты посетителей луна-парка.

Power Tower — это прямоугольная конструкция высотой в 60 метров, которая вмещает 32 пассажира. Аттракцион, медленно поднимается вверх, и после ускорения резко опускается вниз, и так происходит не сколько раз.

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