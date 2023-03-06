Под Москвой прогремел взрыв на коксогазовом заводе

Главное: Накануне вечером в Московской области прогремел взрыв. Произошло это на коксогазовом заводе.

Детали: В воскресенье, 5 марта, в Московской области произошел взрыв, после чего начался пожар на Московском коксогазовом заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Столб пламени после возгорания завода поднялся на 20 метров

«Крупный пожар на Москоксе (Московском коксогазовом заводе) в Видном. Сперва был слышен взрыв, после которого столб пламени поднялся на 20 метров», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что площадь пожара составлял 200 квадратов.

«Взрыв раздался в одном из цехов коксогазового завода в Видном. Огнем охвачена насосная колонна с бензолом», — заявили в экстренных службах.

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