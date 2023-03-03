Россияне ужесточили фильтрацию в Мариуполе

Главное: Фильтрационные мероприятия в Мариуполе становятся все более жесткими. Оккупанты проводят тотальную проверку документов и телефонов.

Детали: Российские захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия в Мариуполе. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«Российские оккупанты останавливают общественный транспорт и проверяют документы и телефоны пассажиров. В частности, вчера подобная ситуация была зафиксирована в Кальмиусском районе города», — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики установили блокпосты на выезде из Мариуполя в Сартану. По имеющейся информации, враг обустроил пункты контроля на всех мостах.

«Оккупанты боятся и готовятся к украинскому контрнаступлению. От страха ищут диверсантов среди мирных мариупольцев. Ведь они знают, что жители города ждут освобождения и возвращения в Украину», — добавляют в горсовете.

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