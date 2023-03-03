Появилось видео, как Байден смеется над смертью двух молодых парней

Главное: Джо Байден посмеялся над смертью молодых парней. Два брата умерли от наркотиков.

Детали: Президент США Джо Байден снова оказался в эпицентре скандала. Выступая на собрании Демократической партии в Балтиморе, он посмеялся над смертью двух братьев от наркотика фентанила.

Ранее на слушаниях в конгрессе активистка из Мичигана Ребекка Кислинг рассказала, что в 2020-м году два ее сына (им было 18 и 20 лет) умерли, отравившись поддельными таблетками с фентанилом.

При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в смерти молодых людей лично Джо Байдена, так как он, по ее словам, несет ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране.

Американский лидер на это сказал: «Она очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двоих детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации».

Справка :

Фентанил – опиоидный наркотик, иногда в сто раз превосходящий по силе действия героин, который часто добавляют в дешевые наркосмеси, чтобы повысить их действенность.

В последние годы в США значительно выросло число смертей от передозировки наркотиками, в основном из-за расширения незаконного производства фентанила. В прошлом году в стране изъяли почти 380 миллионов доз фентанила.

В тему: Бывший врач Белого дома рассказал о проблемах Байдена со здоровьем.