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Видео-Новости > В Киеве разоблачили администраторов каналов движения «Редан»

В Киеве разоблачили администраторов каналов движения «Редан»

Александр Панько
01.03.23 15:49
186
В Киеве разоблачили администраторов каналов движения «Редан»

Главное: Полиция Киева нашла администраторов каналов движения «Редан». Подстрекателями оказались 15-летняя девушка, которая «ради хайпа» создала соответствующую группу в соцсети, и 14-летний парень.

Детали: Полицейские Киева разоблачили двух администраторов Telegram-каналов молодежного движения ЧВК «Редан», направленного на дестабилизацию ситуации в стране, сообщила пресс-служба полиции в среду, 1 марта.

Правоохранители установили, что на днях в Дарницком районе столицы возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков неформального движения и их оппонентов. Чтобы предупредить конфликт и драку, полиция оперативно установила организаторов встречи — администраторов групп в социальной сети.

Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая «ради хайпа» создала в социальной сети группу для поклонников пришедшей из РФ субкультуры, и 14-летний парень — администратор другой группы в Telegram-канале, призвавший сверстников к массовой драке.

Полиция заблокировала каналы, по которым распространялась информация о встрече «редановцев». С подростками и родителями были проведены профилактические беседы.

В тему: В Украине заблокировали почти 20 каналов группировки ЧВК «Редан», 700 человек задержаны.

Тэги: Киев, полиция, общество, ЧВК Редан, Редан

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