Воспитатели киевского детсада пытали и издевались над детьми

Главное: В частном детсаду Киева издевались над детьми. Детей закрывали в шкафу, наступали ногами на руки, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Детали: В Киеве разоблачены четверо «воспитателей» коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми. Об этом сообщает столичная полиция.

Отмечается, что воспитатели частного детского сада, действующего по якобы методике АВА-терапии, в течение длительного времени совершали физическое и психологическое насилие в отношении малолетних воспитанников заведения.

По словам старшего следователя столичной полиции Дмитрия Федорко, после того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8-ми до 15-ти тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства.

За невыполненные задания детей закрывали в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

На данный момент идентифицированы как потерпевшие трое детей в возрасте от 5 до 6 лет.

Во вторник, 14 февраля, в помещении детского учреждения и в доме директора заведения провели обыски, в ходе которых изъяли документы.

Четырем воспитателям сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Участие других работников учреждения в издевательстве над детьми устанавливается.

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