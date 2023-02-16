Опубликованы уникальные кадры с затонувшего «Титаника»

Главное: Ученые показали уникальные кадры с «Титаника». Их сняли сорок лет назад.

Детали: Опубликованы уникальные кадры с затонувшего корабля «Титаник», которые были сняты учеными через несколько месяцев после того, как были обнаружены его обломки еще в сентябре 1985-го года.

Нынешняя публикация видео посвящена 25-летию одноименного фильма Джеймса Кэмерона 1997-го года.

На кадрах можно увидеть носовую часть корабля и некоторые перила вдоль одной из его палуб.

Как поведал океанограф Роберт Баллард, первое, что он увидел, опустившись под воду, была огромная стена из клепаной стали, которая возвышалась над нами на сто с лишним футов.

Напомним, что «Титаник» потерпел крушение во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912-го года. Жертвами стали от 1 490 до 1 635 человек.

В тему: Британские ученые случайно протаранили «Титаник». Американские власти пытались это скрыть.