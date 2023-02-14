Африканец провернул в Москве очень необычную мошенническую схему

Главное: Необычную мошенническую схему провернул в Москве гражданин Камеруна. Он продал черную бумагу, которая якобы превращается в деньги.

Детали: Необычное преступление произошло в Москве. В российской столице гражданин Камеруна продал черную бумагу, которая якобы превращается в деньги, получив за нее 23 тысячи долларов.

Его уже задержали правоохранители и взяли под стражу.

Выяснилось, что африканец «вышел на доверчивого мужчину в мессенджере и рассказал ему, как легко приумножить сбережения».

В МВД говорят: «Секрет фокуса был прост: аферист покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. У зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились».

Как сообщается, перед встречей с покупателем камерунец нарезал большое количество листов черной бумаги. При продаже же он сообщил, что через сорок минут краска исчезнет и бумага превратится в настоящие деньги.

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