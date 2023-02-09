Макрон заявил о невозможности победы России

Главное: Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может и не должна победить Украину. Зеленский напомнил, что для этого необходимы самолеты и тяжелое вооружение большой дальности.

Детали: Война, которую Россией развязала против Украины, касается будущего всей Европы. Преступление агрессии нельзя терпеть ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Le Monde.

«Россия не может и не должна победить. Пока он (Путин) атакует, нам будет необходимо продолжать военную поддержку, необходимую для сохранения Украины», — отметил Макрон.

Он также заверил, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в «развитии мира». По его словам, предложенный Зеленским мирный план является «основой для обсуждения этого пути».

«Мы хотим вместе строить мир, мир, который справедлив для Украины, ее народа, его мужества и позволяет строить пространство безопасности для всех», — добавил глава Франции.

В свою очередь Зеленский выразил признательность союзникам за поддержку Украины и призвал усилить военную помощь.

«Украина умеет быть сильной, она умеет быть благодарной», — сказал Зеленский, призвав Макрона и Шольца как можно скорее предоставить самолеты и тяжелое вооружение.

«Чем быстрее Украина получит тяжелое оружие большой дальности, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы сможем вернуться к миру в Европе», — подчеркнул Зеленский.

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