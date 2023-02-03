Путин сошел с ума в 2011-м, когда его мог убить Медведев, - экс-сотрудник КГБ

Главное: Медведев мог убить Путина еще в 2011 году, тогда Путин «сошел с ума» и понял, что никому больше отдаст власть. Об этом заявил офицер КГБ Сергей Жирнов.

Детали: Владимир Путин сошел с ума в декабре 2011 года, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев, а россияне вышли на улицы. Именно тогда у Медведева была возможность посадить своего конкурента. Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал бывший разведчик РФ и сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

По его мнению, Путин психологически сломался в 2011-2012 годах.

«Его психологический слом произошел в 2011-2012 годах, когда он посадил Медведева вместо себя греть трон. Он четыре года якобы смотрел на себя со стороны... Самое страшное началось в декабре 2011 года, когда начались довольно массовые выходы на улицу, такие очень интересные, с белыми шариками, с лентами, с музыкой московской интеллигенции и бомонда против Путина. Он этого очень испугался. Он испугался еще одной вещи — он увидел, что рейтинг Медведева становится выше, чем у самого Путина, и у Медведева есть реальная возможность остаться на второй срок. Лучше Медведев, чем Путин, который вернется», — сказал Жирнов.

По словам экс-разведчика, тогда Путин понял, что больше никогда не отдаст никому свою власть. Более того, он не был уверен в том, что сможет вернуть себе власть.

«Он реально боялся за свою жизнь, потому что Медведев мог его просто посадить в Лефортово (московский следственный изолятор), закрыть и до свидания. Или — умер Путин. Сердечный приступ, человек заболел и умер, извините. Он очень сильно испугался и тогда все произошло в его голове. Он понял, что власть нельзя давать никому, вообще никому и никогда», — сказал Жирнов.