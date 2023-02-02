Финские ученые создали крайне необычного робота

Главное: Ученые из Финляндии создали необычного робота. Он может летать с помощью ветра.

Детали: Исследователи из университета Тампере в Финляндии создали очень необычного робота. Он получил название FAIRY.

Как отмечается в работе ученых, этот «малыш» может летать с помощью ветра.

Для его создания был разработан наноматериал, состоящий из светочувствительных материалов, в том числе жидкокристаллического эластомера.

Поясняется, что эластомер покрывает робота, образуя на нем щетинки, реагирующие на свет, что позволяет управлять им при помощи световых или лазерных лучей и подзаряжать его.

Создатели робота говорят, что цель их работы это решение проблем агропромышленного комплекса, и он будет предназначен для искусственного опыления растений, ведь из-за глобального потепления, натуральное опыление испытывает проблемы.

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