В США с автомобилем Tesla произошло очень необычное ЧП

Главное: В США у автомобиля Tesla прямо на ходу отвалился руль. Электромобиль с помощью полиции погрузили на эвакуатор и доставили в сервисный центр.

Детали: В США водитель Tesla Model Y во время вождения остался без руля. При этом автопроизводитель не сразу согласился исправлять поломку за свой счет. Об этом сообщает The Drive.

Инцидент случился 24 января. Электромобиль с помощью полиции погрузили на эвакуатор и доставили в сервисный центр.

За работу потребовали 103,96 доллара, но мужчина подал жалобу, после чего ему вернули деньги.

По его словам, в Tesla не дали гарантий на ремонт рулевого колеса, поэтому в случае повторной неисправности владельцу придется самостоятельно ремонтировать свой электромобиль.

Также известно, что в 2020 году у владельца Tesla Model 3 произошла такая же поломка. Причем, всего через месяц с начала эксплуатации.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv