Стало известно, сколько танков Украина получит в первую волну помощи

Главное: В первую волну танковой помощи Украина должна получить от союзников 120-140 западных машин. Работа над расширением танковой коалиции ведется и дальше.

Детали: В первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Он отметил, что в настоящее время танковая коалиция насчитывает 12 участников. Однако, по словам Кулебы, еще рано называть все страны коалиции и их практическую помощь, ведь некоторые еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

«Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc», — сказал он.

Министр иностранных дел добавил, что это не мало, но Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением помощи уже заявленными участниками.

В тему: Стало известно, когда британские танки приедут в Украину.