Мэру Броваров вручили повестку прямо на заседании горсовета

Главное: Городской голова Броваров получил повестку прямо во время заседания горсовета. Та же участь настигла и еще девятерых присутствующих мужчин.

Детали: Во время заседания городского совета Броваров всем мужчинам раздали повестки. Теперь они должны явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения врачебной комиссии. Об этом пишет местное издание Трибуна.

Первую повестку во время заседания получил городской голова Игорь Сапожко.

Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки еще девяти присутствующим мужчинам.

«Опять пригласили на сверку учета военной службы. Поэтому действительно буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учеты, пройти соответствующие комиссии. Если в этом есть необходимость — будем делать все, что государству нужно», — заявил городской голова.

Также Сапожко добавил, что уже получал повестку и проходил медкомиссию.

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