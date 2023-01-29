Израиль атаковал Иран. На Ближнем Востоке начинается большая война?

Главное: В ночь на 29 января Израиль начал военную операцию против Ирана. Есть сведения о взрывах в разных городах Ирана, воздушных тревогах, повстанцах, полетах самолетов. Очень мало официальной информации.

Детали: Многочисленные ближневосточные медиаисточники в ночь на 29 января 2023 сообщают, что Израиль начал военную операцию против Ирана, но пока израильское правительство или военные ничего официально не объявили. Согласно сообщениям очевидцев, в Тегеране атакованы правительственные здания.

Источником для распространения информации о начале специальной военной операции против Ирана стало сообщение в сервисе микроблогов Twitter издания Al Arabia. На официальных источниках Ирана тоже нет сообщений о военной атаке.

Между тем сосети пестрят сообщениями о взрывах в разных городах Ирана, воздушных тревогах, повстанцах, полетах самолетов. Также есть сообщения о взрывах на военных базах в Иране. Однако подробных сведений о событиях, которые разворачиваются в стране, пока нет, ведь Иран является довольно закрытой страной.