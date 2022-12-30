В ОП назвали альтернативу гарантиям безопасности

Главное: Ермак назвал альтернативу гарантиям безопасности для Украины. Помимо гарантий Украина также может рассчитывать на членство в НАТО.

Детали: Украина получит необходимые гарантии безопасности от стран-партнеров, либо станет к тому моменту членом НАТО. Также есть вероятность того, что она получит и гарантии безопасности, и членство в Альянсе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью с Натальей Мосейчук, опубликованное на YouTube-канале в четверг, 29 декабря.

«Я не верил, что за столь короткий срок мы сможем подготовить такой документ — Kyiv Security Compact, который лежит у всех мировых лидеров на столе. И сегодня даже никто не говорит о „возможно“ или „невозможно“. Есть факт, вопрос только когда и как эти гарантии будут предоставлены каждой страной», — отмечает чиновник.

Он также выразил мнение, что гарантии безопасности могут быть в виде одного крупного документа, где будут заложены принципы и будет прилагаться к двусторонним договорам. Кроме того, это может быть несколько договоров, которые касаются одной тематики.

«Я уверен, или мы получим эти гарантии, или станем членами НАТО. Может быть и так, что одно и другое», — добавил руководитель Офиса президента.

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