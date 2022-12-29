В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

Главное: В Одессе снесли два памятника. Екатерине II и Александру Суворову.

Детали: В Одессе снесли памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Об этом информирует городской совет.

Стоит напомнить, что еще 30 ноября решение о демонтаже принял городской совет.

В тему: Статую Екатерины II передадут Одесскому художественному музею, а четыре другие скульптуры отправят в Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова. Планируется, что памятник перенесут в специальную тематическую зону, обустроенную в парке им. Савицкого.