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Видео-Новости > В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы страны

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы страны

Александр Панько
17.12.22 16:23
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В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы страны

Главное: По состоянию на 17 декабря энергосистему Украины продолжают восстанавливать, сообщает Укрэнерго. Дефицит значительный, но рынок работает в нормальном режиме.

Детали: По состоянию на 17 декабря энергосистему Украины продолжают восстанавливать после девятого ракетного удара россиян. Об этом сообщает Укрэнерго.

Идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производят аварийно-восстановительные работы.

Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий девяти ракетных атак, все еще значительный. Всем облэнерго доведены лимиты потребления.

Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

«Режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке электроэнергии, в соответствии с требованиями „Правил рынка электроэнергии“, был завершен вчера в 19:15. В настоящее время рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме», — добавили в Укрэнерго.

Тэги: электроэнергия

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