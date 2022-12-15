Появилось видео, как президент Южного Судана обмочился на публике

Главное: С президентом Южного Судана произошел неприятный инцидент. Он обмочился в прямом эфире.

Детали: Президент Южного Судана Сальваторе Киир Маярдит попал в крайне неприятную ситуацию. 71-летний политик обмочился в прямом эфире, исполняя государственный гимн во время открытия дорожного проекта.

Произошедшее могла увидеть вся страна, а позже, когда кадры попали в интернет, и весь мир.

Неофициально медики сообщают, что он страдает от инфекции мочевыводящих путей.

Добавим, что у власти политик находится с 2011-го года.

Видео уже активно обсуждают в социальных сетях.

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