Запуск коммерческой ракеты-носителя в Китае завершился крахом

Главное: В Китае состоялся старт коммерческой ракеты-носителя. Он завершился провалом.
Детали: Провалом завершился экспериментальный запуск коммерческой ракеты-носителя Zhuque-2 в Китае с космодрома Цзюцюань. Появилось видео.
Планировалось, что впервые в истории должен был пройти старт на орбиту ракеты-носителя с кислородно-метановым двигателем.
Пуск проводила частная космическая компания LandSpace.
Информируется, что неисправным выявился двигатель второй ступени ракеты: была утеряна полезная нагрузка из четырнадцати спутников.
Справка:
Zhuque-2 диаметром 3,35 метра достигает 49,5 метров в длину. Его вес – 216 тонн.
Данная ракета-носитель способна доставить полезный груз весом четыре тонны на солнечно-синхронную орбиту и шесть тонн на низкую околоземную орбиту, на высоту порядка 500 и 200 километров соответственно.
Компания хочет ежегодно строить до пятнадцати таких ракет-носителей.
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