Запуск коммерческой ракеты-носителя в Китае завершился крахом

Главное: В Китае состоялся старт коммерческой ракеты-носителя. Он завершился провалом.

Детали: Провалом завершился экспериментальный запуск коммерческой ракеты-носителя Zhuque-2 в Китае с космодрома Цзюцюань. Появилось видео.

Планировалось, что впервые в истории должен был пройти старт на орбиту ракеты-носителя с кислородно-метановым двигателем.

Пуск проводила частная космическая компания LandSpace.

Информируется, что неисправным выявился двигатель второй ступени ракеты: была утеряна полезная нагрузка из четырнадцати спутников.

Справка :

Zhuque-2 диаметром 3,35 метра достигает 49,5 метров в длину. Его вес – 216 тонн.

Данная ракета-носитель способна доставить полезный груз весом четыре тонны на солнечно-синхронную орбиту и шесть тонн на низкую околоземную орбиту, на высоту порядка 500 и 200 километров соответственно.

Компания хочет ежегодно строить до пятнадцати таких ракет-носителей.

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