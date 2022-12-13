Глава УПЦ назвал друзей Зеленского сатанистами

Главное: Митрополит Онуфрий назвал друзей и соратников Зеленского из студии «Квартал 95» служителями князя тьмы, то есть — служителями сатаны.

Детали: Митрополит УПЦ Онуфрий впервые, хоть и без упоминания фамилий, назвал друзей и соратников Зеленского, выпустивших недавно издевательское антиправославное видео, служителями князя тьмы, то есть — служителями сатаны. А что бы не осталось никаких сомнений на картинке официального видео, размещенного в Ютуб, изображена эмблема студии «Квартал 95». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

В тему: Зеленский активизировал репрессии против духовенства УПЦ.

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