Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной

Главное: Россиянам придется попрощаться со Сватово и Кременной. Враг это понимает и готовит следующий рубеж обороны в районе Старобельска, отметил глава Луганщины Сергей Гайдай.

Детали: Российским агрессорам вскоре придется прощаться с городами Сватово и Кременная в Луганской области. Об этом сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в четверг, 8 декабря.

«Что касается Сватово-Кременского направления, там оккупанты стянули большое количество сил и средств. Они пытаются как-то изменить ситуацию, остановить продвижение наших войск», — заяви он.

По его словам, противник перебрасывает туда большое количество техники, везут все больше и больше резервов, стягивая их из разных частей.

«Но, надеемся, что ничего у них не получится. Учитывая, что они в Старобельске строят вторую линию обороны, я думаю, морально они уже понимают, что в ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться», — отметил Гайдай.

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