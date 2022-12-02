В России разбился потенциальный носитель «кинжалов»

Главное: В России разбился истребитель Миг-31. Авария случилась во время учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта.

Детали: В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался, сообщают российские СМИ, ссылаясь на экстренные службы РФ.

В сообщении говорится, что МиГ-31 потерпел аварию в Приморье во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, в лесу, неподалеку от села Алексеевка. Разрушений на земле нет.

Ранее Россия разместила под Минском три МиГ-31К, которые могут нести на борту ракеты «Кинжал». Вчера, 1 декабря, эти истребители отправились в РФ.

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