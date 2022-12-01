Появилось видео эпичного ДТП на проспекте Победы в Киеве

Главное: Крупное ДТП произошло в Киеве. На проспекте Победы столкнулись пять автомобилей.

Детали: Утром четверга, 1 декабря, под Воздухофлотским мостом на проспекте Победы в Киеве произошло крупное ДТП. Тут столкнулись сразу пять автомобилей, один из которых перевернулся.

О пострадавших не сообщается.

Известно, что авария спровоцировала пробку.

В полиции говорят, что, скорее всего, виновником инцидента был водитель BMW, который мог быть в состоянии алкогольного опьянения. После того, как его автомобиль столкнулся с одной из машин, произошло еще несколько столкновений.

В тему: Во время блэкаута в Украине снизилось число преступлений.