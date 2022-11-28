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Видео-Новости > Появилось жутковатое видео с участием Байдена

Появилось жутковатое видео с участием Байдена

Александр Панько
28.11.22 09:23
613
Появилось жутковатое видео с участием Байдена

Главное: Джо Байден продолжает чудить. Появилось странное видео.

Детали: Президент США Джо Байден снова оказался в эпицентре внимания из-за своего странного поведения. В сети уже обсуждают жутковатое видео с его участием.

Все произошло во время визита политика на остров Нантакет.

Прогуливаясь, американский лидер зачем-то решил заглянуть в окно одного из местных магазинов, где играли маленькие девочки, чем едва не напугал детей.

Впрочем, те сориентировались и сделали с президентом селфи.

В тему: Байден продолжает чудить на публике.

Тэги: США, мир, дети, Джо Байден, курьезы

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