Появилось жутковатое видео с участием Байдена

Главное: Джо Байден продолжает чудить. Появилось странное видео.

Детали: Президент США Джо Байден снова оказался в эпицентре внимания из-за своего странного поведения. В сети уже обсуждают жутковатое видео с его участием.

Все произошло во время визита политика на остров Нантакет.

Прогуливаясь, американский лидер зачем-то решил заглянуть в окно одного из местных магазинов, где играли маленькие девочки, чем едва не напугал детей.

Впрочем, те сориентировались и сделали с президентом селфи.

В тему: Байден продолжает чудить на публике.