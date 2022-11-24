ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду

Главное: ЧВК «Вагнер» отправляет депутатам Европарламента «послание» — кувалду в футляре от музыкального инструмента.

Детали: В ответ на намерения депутатов Европарламента внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций куратор ЧВК Пригожин заявил, что отправляет депутатам «послание» — кувалду в футляре от музыкального инструмента. По распространённой версии, кувалдой «вагнеровцы» убивают своих «предателей». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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