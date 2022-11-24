Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой

Главное: 80% Киева сейчас без света и воды. В столице очереди за бензином, водой и проблема с наличными в банкоматах.

Детали: После сегодняшних обстрелов в Киеве очереди на заправках, в бюветах и магазинах за водой. В некоторых банкоматах уже нет наличных. Соответствующую информацию, фото и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

80% Киева сейчас без света и воды, сообщил городской голова Кличко. В Киевской городской военной администрации заявляют, что вода и свет должны вернуться в дома киевлян к завтрашнему утру.

В тему: В результате ракетного удара по всей Украине начались перебои со светом.

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