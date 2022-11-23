Появилось видео самой большой золотой рыбки в мире

Главное: Гигантскую золотую рыбку поймали во Франции. Ее вес – 30 килограммов.

Детали: Гигантская золотая рыбка была поймана во Франции в Голубом озере. Как пишут британские СМИ, сделал это англичанин Энди Хакет.

Ее вес превышает тридцать килограммов.

Отмечается, что поймана она была на крючок.

Уже выяснилось, что эта рыба представляет собой гибрид европейского сазана и карпа кои – декоративной рыбы, которая обычно водится в пресных прудах.

Приблизительный возраст рыбы составляет двадцать лет.

Предполагается, что ее запустили в озеро на рыболовном промысле в Шампани еще пятнадцать лет назад.

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