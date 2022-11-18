Площадь заминированной территории Украины равна двум Австриям

Главное: Объемы минирования в украинских регионах выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом, отмечает Сергей Крук. По масштабам это как две территории Австрии.

Детали: Площадь заминированных территорий в Украине составляет 30%. По масштабам это равно двум Австриям. Об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Крук заявил в эфире всеукраинского телемарафона Единые новости в пятницу, 18 ноября.

«Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом», — отметил он.

По его словам, в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию подлежат более 8 тыс. кв. км. Из них около 7 тыс. кв. км — территория Херсонской области и до 1,5 тыс. кв. км — Николаевской.

В эти две области направлено значительное количество специалистов ГСЧС из западных регионов: инженерные и аварийно-спасательные подразделения обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.

«Надеюсь, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях будет восстановлена ​​электроэнергия и заработают системы жизнеобеспечения. Несколько месяцев понадобятся структурам, которые там работают, для восстановления полноценной жизни на территории Херсонщины», — подытожил Крук.

В тему: Украина оказалась самой заминированной страной в мире.