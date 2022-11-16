На ЧМ-2022 уже случился первый скандал

Главное: На Чемпионате мира по футболу уже произошел первый скандал, несмотря на то, что турнир еще не начался. Датскому журналисту, в прямом эфире, запрещали снимать и закрывали камеру рукой.
Детали: Чемпионат мира по футболу еще не начался, но на турнире уже случился первый скандал. Как и ожидалось, связан он с нарушением прав.
Неприятный инцидент произошел с датским журналистом Расмусом Тантольдтом. Репортер вел прямой репортаж из Дохи с одного из объектов предстоящего чемпионата.
Именно в этот момент к нему с угрозами подошли охранники. Мужчины пытались сорвать трансляцию и угрожали разбить камеру. Не помогла скандинаву даже выданная организаторами аккредитация и объяснения, что он журналист. Охрана все равно пыталась избавиться от съемочной группы.
Позже Тантольдт выложил ролик с моментом нападения в свой Twitter, где он быстро стал вирусным. В том же посту репортер подтвердил, что уже получил извинения от Высшего комитета Катара. Но журналист все равно спрашивает, есть ли гарантии того, что это не произойдет с другими представителями мировых СМИ.
«Это не свободная и демократическая страна. Мой опыт после посещения 110 стран мира говорит: чем больше вам нужно скрывать, тем тяжелее репортаж оттуда», — заявил Тантольдт в интервью норвежскому каналу NRK.
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