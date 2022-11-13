Оказалось, что во время драки осьминоги... бросаются ракушками

Главное: Ученые сняли на видео драку осьминогов, которые швыряют друг в друга ракушки и песок.

Детали: Группа ученых из Австралии с помощью камер GoPro сняла драки между сиднейскими осьминогами, которые обитают в заливе Джервис. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

На видео видно, как один из морских обитателей бросает в другого осьминога ракушку и песок с помощью струи воды из сифона — трубчатого органа, который соединяет область между мантией и телом с внешней средой.

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