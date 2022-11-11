В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки

Главное: Дети 12 и 15 лет получили осколочные ранения ног во время прогулки в Северной Салтовке. Они госпитализированы.

Детали: В Салтовском районе Харькова двое подростков получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета во время прогулки. Об этом 11 ноября сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пострадали дети 12 и 15 лет.

По предварительным данным, сработал кассетный боеприпас.

«На месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты», — подчеркнули в ведомстве.

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