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Видео-Новости > Опубликовано видео, как короля Карла III забросали яйцами

Опубликовано видео, как короля Карла III забросали яйцами

Александр Панько
11.11.22 11:47
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Опубликовано видео, как короля Карла III забросали яйцами

Главное: Короля Карла III забросали яйцами. Появилось видео инцидента.

Детали: Короля Великобритании Карла III и королеву-консорт Камиллу забросали яйцами. Инцидент произошел пару дней назад в Йорке.

Уже появилось видео произошедшего.

Местная полиция сообщает, что 23-летний парень, задержанный по подозрению в нарушении общественного порядка во время королевского визита, был допрошен и отпущен под залог.

Примечательно, что при жестком задержании копами атаковавший королевское семейство кричал, что Великобритания построена на крови рабов.

В тему: Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III.

Тэги: Великобритания, мир, курьезы, Карл III

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