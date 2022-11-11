Опубликовано видео, как короля Карла III забросали яйцами

Главное: Короля Карла III забросали яйцами. Появилось видео инцидента.

Детали: Короля Великобритании Карла III и королеву-консорт Камиллу забросали яйцами. Инцидент произошел пару дней назад в Йорке.

Уже появилось видео произошедшего.

Местная полиция сообщает, что 23-летний парень, задержанный по подозрению в нарушении общественного порядка во время королевского визита, был допрошен и отпущен под залог.

Примечательно, что при жестком задержании копами атаковавший королевское семейство кричал, что Великобритания построена на крови рабов.

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