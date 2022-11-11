В Житомире демонтировали бюст Пушкина

Главное: Бюст Александра Пушкина демонтировали в Житомире. Появилось видео, как это было.
Детали: Рано утром в пятницу, 11 ноября, в Житомире демонтировали бюст российского писателя и поэта Александра Пушкина. Появилось видео того, как это происходило.
На весь процесс ушло пятнадцать минут.
Данный бюст был создан в девятнадцатом веке.
По словам мэра города Сергея Сухомлина, его хотят обменять на украинских военнопленных или передать в музей.
Сейчас бюст хранится на КП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания».
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