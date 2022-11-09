Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП

Главное: Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Он был назначен россиянами «замглавы» Херсонской области.
Детали: В среду, 9 ноября, погиб назначенный РФ «заместитель главы» Херсонской области Кирилл Стремоусов. Его смерть уже подтвердили в администрации аннексированного региона.
Ему было 45 лет.
Известно, что он умер в результате ДТП.
Авария произошла на территории области.
Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.
Уточняется лишь, что его водитель выжил.
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