Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП

Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП

Агата Кловская
09.11.22 16:12
256
Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП

Главное: Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Он был назначен россиянами «замглавы» Херсонской области.

Детали: В среду, 9 ноября, погиб назначенный РФ «заместитель главы» Херсонской области Кирилл Стремоусов. Его смерть уже подтвердили в администрации аннексированного региона.

Ему было 45 лет.

Известно, что он умер в результате ДТП.

Авария произошла на территории области.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Уточняется лишь, что его водитель выжил.

В тему: Стремоусов призвал бездарного министра обороны РФ Шойгу застрелиться.

Тэги: ДТП, авария, Россия, Херсон, политика, война, регионы, аннексия, новости Украины, Кирилл Стремоусов

Комментарии

Статьи

08.11.22 10:53

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Китай тестирует собственную цифровую вселенную
09.11.22 20:57

Китай тестирует собственную цифровую вселенную

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.11.22 18:09

В Киево-Печерской лавре освятили автомобиль для гуманитарной «миссии милосердия» УПЦ
09.11.22 16:50

Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Нестора Летописца
09.11.22 16:49

Луганщина становится огромной могилой для российских солдат, — Гайдай
09.11.22 16:37

Украинцев предупредили об изменении погоды
09.11.22 16:30

В Киевских духовных школах УПЦ проходят торжества в честь преподобного Нестора
09.11.22 16:16

В Пентагоне рассказали, сколько танков Россия потеряла в Украине
09.11.22 15:48

Россияне активно минируют подступы к Мариуполю
09.11.22 15:18

Игрок «Шахтера» признан самым быстрым в Лиге чемпионов
09.11.22 15:15

На Житомирщине УПЦ передала помощь военным и нуждающимся
09.11.22 14:57

Во Львове второй день подряд массово «минируют» школы
09.11.22 14:03

Экс-глава НБУ Шевченко объявлен в международный розыск
09.11.22 13:13

Стало известно, когда Украина получит первую выплату из €18 млрд от Евросоюза
09.11.22 12:36

В Минобороны раскрыли планы россиян на Херсонщине
09.11.22 10:57

Отключение света сегодня запланировано по всей Украине
09.11.22 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потерла в войне 77 950
08.11.22 16:21

В ОП готовятся к возможному полному блэкауту
08.11.22 14:35

В Украине могут продлить мобилизацию и военное положение
08.11.22 14:15

Американский генерал спрогнозировал освобождение Донбасса и Крыма
08.11.22 13:32

В СНБО озвучили условия переговоров с РФ
08.11.22 11:39

В Украине снова массово отключают электричество
04.11.22 13:31

На Кировоградщине от коронавируса умер ребенок
04.11.22 12:36

Байден пообещал совсем скоро «освободить Иран»
03.11.22 15:50

Верховная Рада приняла госбюджет-2023
03.11.22 09:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 74 тысячи солдат
07.11.22 06:53

Трамп намекнул на скорый крах США
04.11.22 19:40

Стало известно, почему нельзя пить пиво каждый день
05.11.22 14:04

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 75 440 солдат
04.11.22 11:14

На Западе прогнозируют скорое возвращение Херсона под контроль Украины
07.11.22 12:48

Несколько крупных украинских компаний перешли в государственную собственность
03.11.22 12:26

Стало известно, когда Россия может атаковать Украину с территории Беларуси
Фото и Видео
Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП
Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП
Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП
Чиновник пророссийской «администрации» Херсона Стремоусов погиб в ДТП
Игрок «Шахтера» признан самым быстрым в Лиге чемпионов
Игрок «Шахтера» признан самым быстрым в Лиге чемпионов
Опубликовано видео, как на Закарпатье снесли памятник «Украина – освободителям»
Опубликовано видео, как на Закарпатье снесли памятник «Украина – освободителям»
Появилось видео, как в России депутат сбил ребенка
Появилось видео, как в России депутат сбил ребенка
В Херсонской области взорвали мост
В Херсонской области взорвали мост
Появилось видео нападения активистов на картины Энди Уорхола
Появилось видео нападения активистов на картины Энди Уорхола
В английском футболе дебютировал еще один украинский футболист
В английском футболе дебютировал еще один украинский футболист
Появилось видео, как Байден едва не рухнул со сцены
Появилось видео, как Байден едва не рухнул со сцены
В центре Донецка после взрывов произошел масштабный пожар
В центре Донецка после взрывов произошел масштабный пожар
Появилось видео крупного пожара в центре Нью-Йорка
Появилось видео крупного пожара в центре Нью-Йорка
fraza.com
Новости блогосферы
08.11.22 11:20

Украинские энергоолигархи продолжают «разводить лохов» с типа аварийными отключениями света
06.11.22 22:44

Эвакуация из Киева - это когда вас вывезли в безопасное место, а не сказали - валите
30.10.22 18:56

Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.