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Видео-Новости > В центре Донецка после взрывов произошел масштабный пожар

В центре Донецка после взрывов произошел масштабный пожар

Александр Панько
07.11.22 13:34
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В центре Донецка после взрывов произошел масштабный пожар

Главное: Ночью в центре Донецка прогремели взрывы и загорелось здание «управления железной дороги». Назначенный оккупантами «мэр» Донецка Алексей Кулемзин завил, что погибших и пострадавших в результате взрывов нет.

Детали: Во временно оккупированном Донецке ночью 7 ноября прогремели взрывы. После чего в здании «управления железной дороги» вспыхнул масштабный пожар. Об этом говорится в Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Как сообщают местные Telegram-каналы, пожарные долго не могли приступить к ликвидации возгорания, поскольку в гидрантах не было воды.

Тем временем назначенный оккупантами «мэр» Донецка Алексей Кулемзин завил, что погибших и пострадавших в результате взрывов нет.

В тему: В Лисичанске ВСУ разгромили батальон «Ахмат».

Тэги: пожар, общество, взрыв, Донбасс Арена, новости Украины, война в Украине

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