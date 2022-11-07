В центре Донецка после взрывов произошел масштабный пожар

Главное: Ночью в центре Донецка прогремели взрывы и загорелось здание «управления железной дороги». Назначенный оккупантами «мэр» Донецка Алексей Кулемзин завил, что погибших и пострадавших в результате взрывов нет.

Детали: Во временно оккупированном Донецке ночью 7 ноября прогремели взрывы. После чего в здании «управления железной дороги» вспыхнул масштабный пожар. Об этом говорится в Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Как сообщают местные Telegram-каналы, пожарные долго не могли приступить к ликвидации возгорания, поскольку в гидрантах не было воды.

Тем временем назначенный оккупантами «мэр» Донецка Алексей Кулемзин завил, что погибших и пострадавших в результате взрывов нет.

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