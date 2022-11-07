Появилось видео крупного пожара в центре Нью-Йорка

Главное: Многоэтажный дом горел в центре Нью-Йорка. Пострадали 38 человек.

Детали: В центре Нью-Йорка произошло крупное ЧП. Тут горел многоэтажный жилой дом.

Пострадали 38 человек.

Известно, что огонь вспыхнул двадцатом этаже.

Спасатели говорят, что инцидент был спровоцирован возгоранием неисправной батареи электровелосипеда: один из жильцов пытался самостоятельно починить такую технику дома, незаконно занимаясь этим на коммерческой основе.

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