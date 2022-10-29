Россия вышла из зерновой сделки после атаки дронов в бухте Севастополя

Главное: На Севастопольскую бухту, где стоят корабли Черноморского флота РФ, сегодня был осуществлен налет беспилотников. После этого Россия приостановила своё участие в зерновой сделке.

Детали: Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после сегодняшних нападений на корабли Черноморского флота в Севастополе. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

На Севастопольскую бухту, где стоят корабли Черноморского флота РФ, сегодня был осуществлен налет беспилотников. В украинских пабликах сообщают, что БПЛА нанесли удар по кораблям Черноморского флота РФ. Российские военные телеграмм-каналы пишут, что в ходе атаки повреждена радиолокационная система фрегата «Адмирал Макаров». Официально в Москве заявили, что «незначительное повреждение получили морской тральщик „Иван Голубец“, а также боносетевое заграждение в бухте Южная».

Также в Москве обвинили представителей ВМС Британии из Очакова в подготовке сегодняшней атаки дронов на Севастополь.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»