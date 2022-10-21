Стали известны все участники Евровидения-2023

Главное: 37 стран примут участие в Евровидении-2023. Конкурс пройдет в Ливерпуле.

Детали: Участниками песенного конкурса Евровидение-2023 станут 37 стран. Напомним, что он пройдет в британском Ливерпуле.

Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал пройдет 13 мая 2023 года.

Информируется, что 31 страна будет соревноваться в двух полуфиналах, а десять исполнителей из каждого отбора присоединятся к четырем из Большой пятерки (Франция, Германия, Италия и Испания), а также хозяевам и действующему победителю ( Великобритании и Украине) в большом финале.

Список стран-участниц: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.

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