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Видео-Новости > Стали известны все участники Евровидения-2023

Стали известны все участники Евровидения-2023

Александр Панько
21.10.22 12:21
177
Стали известны все участники Евровидения-2023

Главное: 37 стран примут участие в Евровидении-2023. Конкурс пройдет в Ливерпуле.

Детали: Участниками песенного конкурса Евровидение-2023 станут 37 стран. Напомним, что он пройдет в британском Ливерпуле.

Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал пройдет 13 мая 2023 года.

Информируется, что 31 страна будет соревноваться в двух полуфиналах, а десять исполнителей из каждого отбора присоединятся к четырем из Большой пятерки (Франция, Германия, Италия и Испания), а также хозяевам и действующему победителю ( Великобритании и Украине) в большом финале.

Список стран-участниц: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.

В тему: Украину назвали фаворитом Евровидения-2023.

Тэги: мир, музыка, культура, Евровидение-2023

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