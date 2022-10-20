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Видео-Новости > Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией

Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией

Александр Панько
20.10.22 13:33
58
Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией

Главное: Дональд Трамп призвал ладить с РФ. Дело в ядерных ракетах.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп призвал ладить с Россией. Об этом, как сообщает CNN, политик сказал в беседе с редактором газеты The Washington Post Бобом Вудвордом, который ляжет в основу книги The Trump Tapes.

Один из эпизодов разговора был опубликован.

Так, Дональд Трамп вспомнил о ядерном оружии россиян и сказал: «Ладить с Россией – это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1 332 чертовых боеголовки».

В тему: Сын Трампа зло посмеялся над Зеленским.

Тэги: США, Россия, мир, ядерное оружие, Дональд Трамп

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