Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией

Главное: Дональд Трамп призвал ладить с РФ. Дело в ядерных ракетах.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп призвал ладить с Россией. Об этом, как сообщает CNN, политик сказал в беседе с редактором газеты The Washington Post Бобом Вудвордом, который ляжет в основу книги The Trump Tapes.

Один из эпизодов разговора был опубликован.

Так, Дональд Трамп вспомнил о ядерном оружии россиян и сказал: «Ладить с Россией – это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1 332 чертовых боеголовки».

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